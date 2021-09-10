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Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla yakından takip edilmeye devam ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; 10 Eylül bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı hafif yükselişe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 09:42:00 -
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gün içerisinde yaşadığı iniş çıkışlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sabah saatleriyle beraber yatırımcılar canlı rakamlar tablosundan çeyrek altın ve gram altın fiyatı ile ilgili değişimleri takip ederken öte yandan önümüzdeki süreçte sarı metalin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu haline geliyor. Bu noktada “10 Eylül bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 487,95

SATIŞ(TL) 488,03

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 792,00

SATIŞ(TL) 806,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.584,00

SATIŞ(TL) 1.612,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.155,00

SATIŞ(TL) 3.211,00

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