Altın fiyatları yükselecek mi? NATO Zirvesi devam ederken Hatice Kolçak bombayı patlattı

Kritik NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başlıyor.

Brüksel'deki Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olmak üzere 30 ülkenin lideri katılıyor.

Ana gündem maddesi: Rusya ve Çin

Zirve öncesi açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sonuçlarını ele alınacağını, Çin'in bu krizdeki rolünün tartışılacağını ve NATO'nun savunmasını güçlendirmek için atacağı adımlar hakkında yeni kararlar alınacağını belirtti.

Ekonomiye yansıması nasıl olacak?

Bu gelişmelerin ekonomiye yansılamaları da merak ediliyor. Ekonomist Hatice Kolçak, bu konuyu değerlendirdi.

İşte Kolçak'ın açıklamaları:

Piyasalar; NATO Zirvesi'nden Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili alınacak yatırım kararlarını bekliyor. Bunu tabiki karşılığı ne olur diye bakmak lazım.

Öncesine gittiğimizde ons altın dünden bu yana yükseldi. Buna bağlı olarak gram altın da yükseldi.

NATO'da yaptırımların artması yönünde beklenti MTI fiyatlarını artıracaktır. Bu da enflasyonun artması demek. Tüm bu yaptırımlar; altın fiyatlarını ve petrol fiyatlarını artırdı.

NATO'da bu yaptırım kararlar devam ettirilerse veya yenileri eklenirse altın fiyatları da petrol fiyatları da artacaktır.