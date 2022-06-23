Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın sert faiz artışlarının ABD’de bir resesyona sebep olabileceğini kabul etmesi sonrası yatırımcıların ekonomik küçülmeye dair büyüyen endişeleri değerlendirmesiyle yatay seyrediyor.

Güne 1.837 dolardan başlayan altın 1.834 dolar seviyesi etrafında denge kazandı.

Spot altın, yatırımcıların merkez bankaları tarafından fiyat baskılarını kontrol altına almak için uygulanan sıkılaşma politikaları ve bu hamlelerin küresel büyüme üzerindeki etkilerini dikkate almasıyla ay boyunca dar bir bantta işlem gördü. Reel ABD tahvil getirileri de Çarşamba günü geriledi.

Faiz artışı olacak

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde yaptığı konuşmada enflasyonun ABD ekonomisine eklemlenme riski olduğuna vurgu yapan ve “yumuşak iniş” gerçekleştirmenin çok zorlu olacağını belirten Powell yetkililerin faiz artışlarının uygun olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Powell Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nde Mali Hizmetler Komisyonu önünde konuşacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi geçtiğimiz hafta faizleri 75 baz puan artırarak 1994’ten beri en büyük faiz artışını gerçekleştirmiş ve Başkan Powell bir sonraki toplantı için ikinci bir 75 baz puan ya da 50 baz puanlık bir artışın işaretlerini vermişti.

Macquarie Group stratejistlerinin 21 Haziran’da geçtikleri bir bilgi notunda, “Para politikalarının rahatlatıcı olmaktan sıkılaşmacı bir hal alması ve güçlü enflasyonun reel gelir ve güven üzerindeki etkileri nedeniyle aralarında ABD, İngiltere, euro bölgesi ve Japonya’nın da olduğu başlıca ekonomilerden bazılarının 12-18 ay içinde resesyona girmesi bekleniyor” ifadelerini yer verildi.

Uzmanlar teknik göstergelerin altının yakın vadede 1.820 dolar seviyesine yakın bir taban görebileceğini fakat piyasanın orta vadede pozitif olduğunu belirtiyor.