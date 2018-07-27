0553 313 94 23

Altın fiyatları piyasaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 190,8 lira seviyelerinde dengelendi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:48
Altın fiyatları piyasaya düşüşle başladı

Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazancıyla 191,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 190,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 1.224,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in otomotiv hariç endüstri ürünlerinin ticaretine ilişkin anlaşmaya varmasının piyasaları olumlu yönde etkilediğini belirterek, Orta Doğu’da jeopolitik risklerin tırmandığını söyledi.

Ticaret savaşları endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarında belirsizliğe neden olduğunu vurgulayan Memiş, dolar endeksindeki dalgalanmaların da altının ons fiyatını etkilediğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının 1.217-1.237 dolar bandında sıkıştığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin takip edileceğini, altının gram fiyatında ise 189,00-192,60 bandının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:48
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar!
    1. Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar!
    2. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    3. 100 milyon turisti ağırlayacak..
    4. Emekli Sandığı emeklisi maaş farkını..
    5. Tunceli'de kaydedildi! Nesli tükenmek..
    6. Dijital çağda milli baz dönemi
    7. Emekli aylık hesap yöntemi değişmeli
    8. İhanet plaka ile ispatlandı!
    9. 'Tayyip yok, güneşli günler bizi..
    10. Uzunkaya görevine başladı
    11. İTO Başkanı'ndan KDV açıklaması
    12. Amerika Çin savaşında kritik gelişme!
    13. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya görevine..
    14. İstanbul'da çocuk giyim mağazasında..
    15. TCMB`nin resmi rezerv varlıkları düştü
    16. Fırında irmik tatlısı nasıl yapılır?
    17. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    18. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
    19. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    20. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?