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Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarıdolar kurunda yaşanan değişime paralel olarak değişim göstermeye devam ediyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:07
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbulKapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 212 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları ise 347,40 liradan alıcı buluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram  satış fiyatı 212,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira  oldu. 

Altının gramı 212 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 211,9 liranın üzerinde dengelendi. 

Pazartesi günü Türkiye'nin, İran'a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile  döviz kurlarında sert düşüşler görüldü. Dolar/TL'nin dün 5,30 sınırına  gerilemesiyle gram altın, 209,9 lira ile son 3 ayın en düşük seviyesini gördü ve  günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 azalışla 210,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat  09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 211,9 liradan işlem  görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.415 liradan  satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu  dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 1.230,8 dolardan işlem  görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içinde reel efektif döviz  kuru, yurt dışında ise Avrupa'da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere  açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD'de ara seçimlerin sonucu  ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerek seçimler gerekse İran yaptırımları ile  ilgili açıklamalarının da izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan gram altında 209 liranın destek, 217 liranın direnç  konumunda bulunduğunu ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı teknik olarak 1.227  dolar seviyesinin altına kapanışlar gerçekleştirirse düşüşler kademeli olarak  1.222-1.217-1.212 dolar seviyelerine kadar sürebilir." dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:07
  1. İstanbul
  2. Altın

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