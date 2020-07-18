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Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar? 18 Temmuz Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 399,40 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü. İşte 18 Temmuz Cumartesi altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:35:00 -
Altın fiyatları ne kadar? 18 Temmuz Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü.

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Temmuz Cumartesi altın fiyatları....

ATA ALTIN

Alış: 2.672,80

Satış: 2.686,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.655,00

Satış: 2.695,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.297,40

Satış: 1.314,00

GRAM ALTIN

Alış: 398,98

Satış: 399,12

ÇEYREK ALTIN

Alış: 650,70
Satış: 657,80

TAM ALTIN

Alış: 2.563,44
Satış: 2.613,16

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