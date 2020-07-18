Altın fiyatları ne kadar? 18 Temmuz Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 399,40 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü. İşte 18 Temmuz Cumartesi altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Temmuz Cumartesi altın fiyatları....
ATA ALTIN
Alış: 2.672,80
Satış: 2.686,40
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.655,00
Satış: 2.695,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.297,40
Satış: 1.314,00
GRAM ALTIN
Alış: 398,98
Satış: 399,12
ÇEYREK ALTIN
Alış: 650,70
Satış: 657,80
TAM ALTIN
Alış: 2.563,44
Satış: 2.613,16