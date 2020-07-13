Altın fiyatları ne kadar? 13 Temmuz güncel altın fiyatları...
13 Temmuz altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatırıcılar ve altın alacak olan vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
13 Temmuz Pazartesi haftanın açılış gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından çok merakla takip ediliyor.
Düşük faiz, bol likidite ortamı ve artan vaka sayılarıyla ‘güvenli liman’ ihtiyacına bağlı olarak altın fiyatındaki yükseliş devam etmekle birlikte orta dönem önemli direnç seviyelerini test ediyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını 2.589 liradan alınıyor, 2.611,60 liradan satılıyor.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın 1.294,70 liradan alınıyor, 1.310,90 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 647,30 liradan alınıyor, 656,20 liradan satılıyor.
Gram altın ne kadar?
Gram altın 397,97 liradan alınıyor, 398,03 liradan satılıyor.