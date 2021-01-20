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Ekonomi Altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştılar: Buna dikkat edilmeli, sınırlı da olsa...
Ekonomi

Altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştılar: Buna dikkat edilmeli, sınırlı da olsa...

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına vatandaşlarca cevap aranırken, Gedik Forex, altın fiyatları ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:12:00 -
Altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştılar: Buna dikkat edilmeli, sınırlı da olsa...

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına vatandaşlar tarafından cevap aranırken, Gedik Forex, altın fiyatları ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Gedik Forex güncel altın fiyatları yorumunda, haber akışlarına dikkat çekerek, bu akışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

"Altın sınırlı da olsa hareketlenebilir, haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı"

Ons altının temkinli seyrini koruduğunu kaydeden Gedik Forex; "Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir." iddialarında bulundu.

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