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Ekonomi Altın fiyatları için kritik uyarı: Herkes onun konuşmasını bekliyor
Ekonomi

Altın fiyatları için kritik uyarı: Herkes onun konuşmasını bekliyor

Stratejist Yeliz Karabulut, altın fiyatlarındaki son gelişmelere ilişkin çok kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:39:00 - 2020-08-25 09:44:42
Altın fiyatları için kritik uyarı: Herkes onun konuşmasını bekliyor

Ağustos ayında dalgalanmaların yaşandığını altın fiyatlarında belirsizlik devem ediyor. 488 lira ile zirve rakamı gören altın daha sonra düşmüş ve ayın son haftasında yeniden yükselişe geçmişti. Altın ile ilgili tahminler yapılırken birçok kili FED Başkanı Powell’in açıklamasını bekliyorum. Stratejist Yeliz Karabulut, kritik konuşmanın altının kaderini belirleyeceğini belirtti.

Yeliz Karabult, ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını söyleyerek, “Bu hafta FED başkanının konuşması çok önemli. Powell’in açıklamaları altın fiyatlarının bundan sonraki kaderi için önemli olacak” dedi.

Karabulut, son gelişmelerin altında bir satış dalgası getirebileceğini söyledi.

Karabulut ayrıca, Koronavirüste ikinci dalga yaşanmazsa ortaya atılan 2400 dolar seviyelerini göreceği iddialarının zor bir ihtimal olduğunu belirtti.

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