Altın fiyatları için kritik hafta: Çarşamba belli olacak
Küresel ekonomideki enflasyon krizinin etkisi her geçen gün artmaya devam ederken altın verisi bu hafta yoğun bir gündemden çıkmış son olarak ABD enflasyon verileriyle yönünü bulmuştu. Gözler çarşamba gününe çevrildi.
Altın yatırımcısının gözü geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yön verebileceği yönündeki değerlendirmelerle ABD enflasyon verisindeydi.
Beklentiler dahilinde yüzde 6,8 olarak gelen enflasyon verisi sonrası ons Altın Fiyatları 1774 dolar ile 1782 dolar seviyesinde hareket etmesini sağlamıştı. Haftanın son günü de altın 1.782,84 dolar seviyesinde hareket ediyor.
Altın ne kadar?
Gram Altın fiyatı cuma günü 798-782 lira seviyesinde seyrederken bugün alışta 795,80 ve satışta ise 795,98 TL'yi gördü.