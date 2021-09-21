Altın fiyatları için İslam Memiş seviyeleri açıklayarak tarih verdi! ‘Son alım fırsatı olacak’

Hem dolar hem de ons tarafındaki esen rüzgarın etkisiyle yön bulan gram altın fiyatları, 478-488 lira bandına sıkıştı. Dünyada enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın ise Fed odaklı yön arayan bir görüntü çiziyor. Ons altın fiyatları için yükselişlerin devamı için 1835 dolar düzeyi, düşüşler içinde 1765 dolar seviyesi öne çıktı.

Seviyeleri açıkladı!

Yılın son çeyreğinde altın fiyatları piyasalarda diğer varlık fiyatları için öncü bir veri olması nedeniyle yatırımcıların radarına girdi. Gram altın fiyatları için sıkışık bir bant hareketi söz konusu iken, ons altın tarafında ise Fed öncesi düşüşler etkili oldu. Bununla beraber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, A Para'da gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak alım fırsatı olarak düşündüğü seviyeleri açıkladı.

Altın fiyatları için baskı sürüyor

Fed baskısı ile altın fiyatları için yükselişlerin sınırlı kaldığına değinen İslam Memiş, "Ons altın tarafında 1835 dolar seviyeleri geçilemiyor. Sebep ne burada varlık alımlarının azaltılması süreci. Piyasalar bu varlık azaltım sürecini fiyatlamasına rağmen yine de bu baskılanmanın sürdüğünü söyleyebiliriz" dedi.

"Gram altın 10 lira ons altın 50 dolar geri çekildi"

Altın fiyatları için Ağustos ve Eylül fiyatlarının yatay bir bant hareketine sıkıştığını ve bir yön kırılmasının görülmediğini belirten uzman isim, "Geçtiğimiz gün ABD'de gelen olumlu verilerinin etkisiyle ons tarafında 50 dolar gram altın tarafında ise 10 liralık bir geri çekilme gördük" diye konuştu.

"Ons altın için tuzak bir yükseliş gördük"

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin aylık bazda gerilemesine değinen İslam Memiş, "Normalde doların değer kazanması altın fiyatlarının geri gelmesi beklenirken tam tersi bir hareket gördük. Yani ons altın tarafında hızlı bir toparlanma, dolar tarafında ise gerileme gördük. Burada altın için tuzak bir yükseliş vardı. Daha sonra ABD'de gelen olumlu verilerin etkisiyle ons tarafında sert düşüş gözlemledik. ETF'lerde açığa satışlar da çok dikkat çekiciydi" açıklamalarında bulundu.

"Altın fiyatları için Eylül ayındaki satışlar…’’

Altın fiyatları için hem enflasyon tarafı hem de Fed toplantısının öne çıktığını belirten uzman isim, "Ons altın için 1765 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin altında 1721 dolar seviyesine kadar gerileme görebiliriz. Yani satış baskısı devam edebilir. Ancak Eylül ayındaki bu sert satışların 2021 yılı bazında son satışlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Altın son çeyrekte yükseliş yönünde yoluna devam edebilir"

3 maddeye dikkat çeken ve yaşanabilecek risklerin altını destekleyebileceğini ifade eden İslam Memiş, "Altın tarafında Eylül ayındaki düşüşler bence yılın son düşüşleri olacak. 2021 yılı son çeyreğinde altın yükseliş yönünde yoluna devam edebilir" dedi.

Altın için kritik 3 madde

Çin tarafında emlak sektöründe domino etkisi yaratabilecek borç riski dünyaya yansıyabilir.

Avrupa tarafında enerji sektöründe sıkıntılar yaşanma algısı arttı.

Dünyadaki bazı bankalar kasa kiralama hizmetini iptal edecek.

"Küresel riskler değerli metallerin öne çıkmasına neden olabilir"

Ons altın tarafında artık düşüş ihtimalinin azaldığını ifade eden uzman isim, "Elinde dolar tutan veya ons altında düşüş bekleyen yatırımcılar orta ve uzun vadeli düşünerek hareket etmeli. Bence düşüş ihtimali zayıfladı. Çünkü varlık alımları ve faiz artırımları ile alakalı birçok soru işareti var. Enflasyon riski küresel düzeyde artmaya devam ediyor. Bu durumda değerli metallerin güvenli liman özelliğinden dolayı öne çıkmasına neden olabilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Ons altın tarafında 1835 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması sonrası teknik olarak 1880-1960 bant aralığının konuşulabileceğine dikkat çeken Memiş, "Bu seviyenin kırılabilmesi için varlık alım programının yine ötelenmesi gerekiyor. Enflasyon rakamlarının AB, ABD ve Çin'de yükselmesi gerekiyor" dedi.

"Yükselişler için 1835 dolar seviyesi kritik"

Merkez bankalarının fiziki altın talebinin sürmesinin altın fiyatları için her düşüşün bir alım fırsatı yarattığını belirten Memiş, "1835 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlar ons altın için yükselişleri tetikleyecek bir faktör olarak masada kalacak" diye konuştu.

"Gram altın 478 lira altına sarkarsa son bir alım fırsatı olur"

Gram altın fiyatının dolardan da etkilendiğinden dolayı ons tarafına göre daha şanslı olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Gram altın fiyatları için 478-488 TL bant aralığı devam ediyor. Yatırımcıların bu bandı takip ederek alım-satım yapması gerekiyor. Gram altın fiyatı için 478 liranın altına sarkma durumu olursa bence 2021 yılının son alım fırsatı olabilir" dedi.

Kasım ayında gram altın için 500 liraları konuşabiliriz

Gram altın yatırımcının satış için acele etmemesi gerektiğini ifade eden Memiş, "Özellikle Kasım ayında gram altın tarafında 515 lira seviyesine doğru bir yükseliş olabilir. Ons altından da destek görebilir. Artık Kasım ayında gram tarafında 500'lü rakamları konuşabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Altın eylül ayında dip seviyeleri test etti"

Gram altın fiyatlarında da aynı ons gibi Eylül ayında dip seviyelerinin test edildiğini düşündüğünü ifade eden uzman isim, "Gram altın 478 liranın altına düşerse bence bu seviyeler kalıcı olmaz" dedi.