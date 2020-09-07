Altın fiyatları için flaş açıklama: Zemin uygun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile rekor üstüne rekor tazeleyen altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar araştırma yapıyor. Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki altın nasıl seyrediyor?

Avrupa hisse senetlerindeki yükselişten sonra, ekonomik toparlanmayla ilgili umutlarla beraber altın fiyatları hafifçe düştü.

Analistlerin, piyasanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) teknoloji sektörü öncülüğündeki düşüşe göreceli olarak dirençli olabileceği spekülasyonuyla Avrupa hisse senetleri değer kazandı. Fakat ABD endeks vadeli kontratları halen ABD piyasalarının tatilin ardından salı günü açılış yaptığında aşağı yönde hareket edebileceğini gösteriyor. Hisselerdeki Haziran ayından bu yana görülen en büyük iki günlük düşüş, yatırımcıları endişelendiriyor.

Ayrıca, Cuma günü açıklanan verilerle beraber Amerika'da işgücü piyasasındaki sıçramanın Ağustos'ta dördüncü aya uzadığına işaret etti ve bu durum, koronavirüs salgınının sürmesi ve Washington'da işsiz ABD'lilere ve küçük işletmelere yönelik destek paketi hususundaki müzakerelerin tıkanmasına karşı ekonominin toparlanmayı sürdürebileceği ile ilgili ümitleri çoğalttı.

"Altını destekleyebilir"

Bunun yanı sıra, Avrupa ile Hindistan'da artan Kovid-19 vaka sayıları, küresel toparlanma için tehdit arz ediyor. Altın rafinerisi ve aracı kurumu Heraeus Holding, bu durumun, merkez bankalarını deflasyon ile mücadele için daha dramatik önlemler almaya sevk edebilecek olmasından ötürü altını destekleyebileceğini bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre; Heraeus Holding, bir süre daha yatay seyredebilecek olan altın fiyatlarında yukarı doğru hareket gerçekleşmesi için zeminin uygun olduğunu vurguladı.