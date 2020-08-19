Altın fiyatları için dikkat çeken sözler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldiği altında fiyatlar, Rusya'nın aşıyı bulduğunu duyurmasından sonra düşüş yaşamıştı.

Altın fiyatlarıyla ilgili A Para yayınında açıklamalarda bulunan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, yakın zamanda altını zayıflatacak haber akışının, düzeltmeleri beraberinde getirebileceğini belirterek, altında eski heyecanın olmadığını belirtti.

Mevcut konjoktür içinde altının hala bir alternatif olmayı sürdürdüğünü söyleyen Erbaş, yakın zamanda gelebilecek altını zayıflatacak bir haber akışının 1860 düzeltmesine benzer geri çekilmeleri beraberinde getirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları ne kadar?

19 Ağustos itibariyle gram altın 471 TL’den işlem görüyor. Ons altının fiyatı ise bin 988 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın 767 liradan alınıp 783 liradan satılıyor.

Tam altın 3 bin 68 TL'den alınıp 3 bin 132 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altınının fiyatı ise 3 bin 60 lira olurken, satışının ise 3 bin 121 liradan gerçekleştiği bildirildi.

Geçen sene bugün altın fiyatları nasıldı?

19 Ağustos 2019'da ise gram altının fiyatı 270,4 lira olarak dengelenmişti.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 449 TL olurken, Cumhuriyet altını ise 1.806 TL'den satılmıştı.

Altın bir senede ne kadar kar ettirdi?

Buna göre altını olanlar vatandaşlar, gram altında geçen seneden bugüne kadar 200,6 Türk Lirası kar elde etti.