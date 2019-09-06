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Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı?

Hafta sonunun gelmesi ile beraber, cuma günü gram ve çeyrek altında yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından takip edildi.

06 Eylül 2019 Cuma 20:46
Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı?

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 276,5 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.855 liradan satıldı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 280,00 280,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.845,00 1.866,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 255,50 259,50
Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.803,00 1.823,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 902,00 912,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 451,00 456,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 276,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,50 liradan, bin 783 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 803 liradan, 891 liradan alınan Yarım Ziynet 901 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:46
  1. İstanbul
  2. Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı
  3. gram ve çeyrek altın fiyatları
  4. SeoHaber
  5. icerikekonomi

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