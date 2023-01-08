Altın fiyatları güncel canlı anlık: Gram altın ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 2023 rekor olur mu? 8 Ocak , ata altın rakamı, tam altın fiyatı

Altın fiyatları son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram altının 1.122,78 TL olmasıyla beraber 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının da değeri arttı. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Yeni haftanın ilk günlerinde ABD ve yurt dışı piyasaların kapalı olmasıyla birlikte altın piyasası sakin bir seyir izlemişti. Haftaya 1823 dolardan başlayan ons altın salı ve çarşamba günleri büyük bir yükseliş göstererek 6.5 ayın zirvesine çıkmıştı. Çarşamba günü ise gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarındaydı.

FED TUTANAKLARINDA ŞAHİN MESAJLAR

Fed’in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gittiği toplantısına dair tutanaklar çarşamba günü yayınlandı. Tutanaklarda Fed üyeleri gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi. Tutanaklarda finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu. Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi.

Altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.122,78/ 1.122,87

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.796,45/ 1.835,89

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.581,67/ 3.671,78

ONS ALTIN NE KADAR?

ALTIN FİYATLARINDA ‘ABD’ ETKİSİ

ABD’de iş gücü piyasasının olumlu bir seyir izlemesinin ardından altın piyasası yükselişe geçti. Cuma gününe 1833 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrasında 1869 dolara kadar yükselerek 6.5 ayın zirvesindeki yerini korudu. Ons altın bu hafta yüzde 2.3 oranında değer kazandı.

Ons altın alış/satış: 34.918,31 /34.929,14

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.456,00 /18.733,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.185,79 /7.321,11

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.623,00/ 7.688,00

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 629,97 TL'den alınıyor ve 757,04 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 798,66 TL iken satışı ise 923,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.037,95 TL'den alınıyor ve 1.103,91 TL'den satılıyor.

Peki altın almalı mı satmalı mı? Altın kaç para oldu? İslam Memiş'in öne çıkan sözleri: "Yılın ilk haftasını geride bıraktık IMF Başkanı Powell'ın açıklamaları çok önemliydi. Resesyon riski ile ilgili oldukça dikkat çekti. Altın tarafında yükselişler başladı.

Altında sürpriz rakam açıklandı, rekor tarihi verildi

2022 yılını da altın yükselerek tamamladı. Tarım ve işsizlik verilerinin ABD'de iyi gelmesi FED'in faiz artırımlarında biraz daha yumuşamaya gideceği beklentilerini yükseltti. Ons altın hedef olarak bin 880 dolar seviyesini belirlemişti. Bin 860 dolar seviyesini test ettikten sonra tekrar bin 830 dolar seviyesine çekildi. ABD'deki tarım verilerinden sonra haftayı bin 860 dolar civarında tamamladı. Ancak radarda bin 880 dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons fiyatındaki yüzde 5'lik yükseliş resesyon stagflasyon risklerinden kaynaklanıyor. Şu anda endişeyi fiyatlayan bir altın fiyatı görüyoruz. FED'in açıklamalarıyla gerçek politika şu anda örtüşmüyor. FED politikalarında şubat ve mart aylarında toplam 50 puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. Tutanaklardan aldığımız izlenim bu yolda. Ancak yapılan açıklamalar şahin tonda yani sert olarak devam ediyor. Enflasyon ile ilgili iyimsen sözler geliyor. Resesyona karşı FED'in yapacağı bir şey yok. FED sadece kendi politikası ile altını baskılayabilir. Altın fiyatlarının pozitif görünümü 2023 yılında devam edebilir. 2022 yılının ilk çeyreğinde ons altın 2 bin dolar seviyesini test etti. Ben yine 2023 yılının ilk çeyreğinde yine bu denemeyi yapacağını düşünüyorum.

Jeopolitik risk olarak Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın 63 askerini öldürdüğüne dair bir açıklama yaptı. Şimdi bunun karşılığı bekleniyor. İşte bu riskler hala masada ve altın bundan etkileniyor.

Biz orta vadede ons altında bin 960 sonrasında 2 bin dolar üstü ataklar bekliyoruz. Bu da önümüzdeki aylarda gram altının bin 200'ün üstü ve bin 280 lira kadar gideceğinin sinyali olacak. Yıl içerisinde bin 400 TL'yi konuşacağız.Resesyon, stagflasyon ve savaş riskleri var. Bundan dolayı yatırımcı dikkatli olmalı. Gümüş yatırımını unutmamak gerekiyor."Gram altın 2023 tahmini

Öte yandan piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Önümüzdeki aydan itibaren altının 1825 dolardan sonra 1850-1900; 1950 ve hatta 2000’in üzerinde bir fiyat ulaşacağını düşünüyorum. Sene sonu rakamın ise 2350 seviyelerine gitme olasılığı var. Dolar/TL’de 20 lira geçilirse 30 TL’ye doğru hareket aralığına girilebilir." dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak faiz kararı, döviz fiyatlarında belirleyici oluyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Toplantının sonucunda alınacak faiz kararının, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

2023 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023