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Ekonomi Altın fiyatları güncel | 10 Ekim Pazartesi gram altın çeyrek altın ne kadar?
Ekonomi

Altın fiyatları güncel | 10 Ekim Pazartesi gram altın çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Pek çok kişi haftanın ilk gününde güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-10 10:54:00 -
Altın fiyatları güncel | 10 Ekim Pazartesi gram altın çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Altın güne yüzde -0.71 düşüşle başladı. Peki, güncel altın fiyatları nedir?

Altın fiyatları güncel | 10 Ekim Pazartesi gram altın çeyrek altın ne kadar?

Gram altın

Alış: 1.007,47 TL

Satış: 1.007,66 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.653,00 TL

Satış: 1.671,00

Yarım altın

Alış: 3.301,00 TL

Satış: 3.343,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.591,00 TL

Satış: 6.662,00 TL

22 ayar bilezik 

Alış:924,47 TL

Satış: 931,98 TL

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