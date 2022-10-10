Altın fiyatları güncel | 10 Ekim Pazartesi gram altın çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar oldu? Pek çok kişi haftanın ilk gününde güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça satılıyor?
Haftanın ilk işlem gününde altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Altın güne yüzde -0.71 düşüşle başladı. Peki, güncel altın fiyatları nedir?
Altın fiyatları güncel | 10 Ekim Pazartesi gram altın çeyrek altın ne kadar?
Gram altın
Alış: 1.007,47 TL
Satış: 1.007,66 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.653,00 TL
Satış: 1.671,00
Yarım altın
Alış: 3.301,00 TL
Satış: 3.343,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.591,00 TL
Satış: 6.662,00 TL
22 ayar bilezik
Alış:924,47 TL
Satış: 931,98 TL