Altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altın fiyatları konusundaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Ağustos ayında son yılların zirve seviyelerine ulaşan altının gün içerisinde hareketli seyri ise devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar yatırımlarını doğru değerlendirmek üzere canlı fiyatların takibini yapıyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ekim altın fiyatları!
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile binlerce kişinin gündemi olmaya devam ediyor. Analistlere göre; pandemi sürecinde hareketli seyrini koruyacak olan sarı metal gün içerisinde ufak çaplı yükseliş ve düşüşleri ile gündem oluyor. Sarı metale yatırım yapan vatandaşlar bu doğrultuda canlı rakamları yakından takip ediyor.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 489,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,70 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 152 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 172 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.
Gram altın
Alış: 487,29
Satış: 488,54
Çeyrek altın
Alış: 792,00
Satış: 798,80
Yarım altın
Alış: 1.584,30
Satış: 1.597,90
Tam altın
Alış: 3.123,28
Satış: 3.183,69
22 Ayar bilezik
Alış: 441,10
Satış: 458,16