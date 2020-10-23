  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Ekonomi

Altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altın fiyatları konusundaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Ağustos ayında son yılların zirve seviyelerine ulaşan altının gün içerisinde hareketli seyri ise devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar yatırımlarını doğru değerlendirmek üzere canlı fiyatların takibini yapıyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ekim altın fiyatları!

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:59:00 -
Altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile binlerce kişinin gündemi olmaya devam ediyor. Analistlere göre; pandemi sürecinde hareketli seyrini koruyacak olan sarı metal gün içerisinde ufak çaplı yükseliş ve düşüşleri ile gündem oluyor. Sarı metale yatırım yapan vatandaşlar bu doğrultuda canlı rakamları yakından takip ediyor.

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,70 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 152 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 172 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.

Gram altın

Alış: 487,29

Satış: 488,54

Çeyrek altın

Alış: 792,00
Satış: 798,80

Yarım altın

Alış: 1.584,30
Satış: 1.597,90

Tam altın

Alış: 3.123,28
Satış: 3.183,69

22 Ayar bilezik

Alış: 441,10
Satış: 458,16

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın k..
Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın
Dünya

Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın

Türkiye'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri işlediğini iddia eden ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e tepki gösteren Türkiye'nin Washi..
Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”
Siyaset

Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”

Gazeteci Hadi Özışık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile arasındaki diyaloğu anlattı. Sarıgül'e parti kuracağı iddiasını sorduğ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay