Altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile binlerce kişinin gündemi olmaya devam ediyor. Analistlere göre; pandemi sürecinde hareketli seyrini koruyacak olan sarı metal gün içerisinde ufak çaplı yükseliş ve düşüşleri ile gündem oluyor. Sarı metale yatırım yapan vatandaşlar bu doğrultuda canlı rakamları yakından takip ediyor.

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,70 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 152 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 172 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.

Gram altın

Alış: 487,29

Satış: 488,54

Çeyrek altın

Alış: 792,00

Satış: 798,80

Yarım altın

Alış: 1.584,30

Satış: 1.597,90

Tam altın

Alış: 3.123,28

Satış: 3.183,69

22 Ayar bilezik

Alış: 441,10

Satış: 458,16