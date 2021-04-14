  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1,745 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 14 Nisan’da gram altın 454.89 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:20:00 - 2021-04-14 09:20:26
Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları... Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı güne yüzde 0,04 azalışla 454,88 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün açılışa çeyrek altın 744,12 lira, Cumhuriyet altını 2.965,83 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 454,88 liradan işlem görmekte.

GRAM ALTIN FİYATI

452,81

457,51

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

454,82

454,88

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.744,95

1.745,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

728,09

744,12

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.910,83

2.965,83

YARIM ALTIN FİYATI

1.450,89

1.487,47

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.910,83

2.965,83

ATA ALTIN FİYATI

3.015,63

3.093,65

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

248,49

299,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

409,66

439,50

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,62

6,62

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,41

25,43

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı
Gündem

Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı

Bir kafede sarhoş olduktan sonra, başörtülü üç genç kadına, 'Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?' diye hakaret ettiği iddia edilen ..
'Doktor Kıyamet'ten dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Şimdi tam zamanı!
Gündem

'Doktor Kıyamet'ten dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Şimdi tam zamanı!

'Doktor kıyamet' olarak bilinen yatırım uzmanı Marc Faber, "Türkiye'de sanayi sektörü ve bankalar diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi işleti..
Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Uzak durun
Dünya

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Uzak durun

Karadeniz'e savaş gemilerini gönderen ABD'ye Rusya'dan tehdit niteliğinde bir uyarı geldi. ABD'nin Karadeniz'den uzak durması gerektiğini sö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay