Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1,745 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 14 Nisan’da gram altın 454.89 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 14 Nisan 2021 güncel altın fiyatları... Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı güne yüzde 0,04 azalışla 454,88 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün açılışa çeyrek altın 744,12 lira, Cumhuriyet altını 2.965,83 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 454,88 liradan işlem görmekte.
GRAM ALTIN FİYATI
452,81
457,51
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
454,82
454,88
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.744,95
1.745,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
728,09
744,12
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.910,83
2.965,83
YARIM ALTIN FİYATI
1.450,89
1.487,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.910,83
2.965,83
ATA ALTIN FİYATI
3.015,63
3.093,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
248,49
299,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
409,66
439,50
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,62
6,62
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,41
25,43