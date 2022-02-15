Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş bombayı patlattı

Altın fiyatları, Ukrayna'da batılı güçler ve Rusya arasındaki gerilimde tansiyonunun iyice artması nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle güvenli liman özelliği ön plana çıkan altın spot piyasada son 8 ayın zirvesinde bulunuyor. İç piyasada ise Dolar/TL'nin dar bir bantta hareket etmesine rağmen spot piyasadaki ons altın fiyatlarının etkisiyle gram altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Gram altın 820 lirayı geride bıraktı.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’nin ‘Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir’ şeklindeki açıklamaları nedeniyle tırmanışa geçen altın fiyatları dün ve bugün de yükselişini sürdürdü. Altın yatırımcıları, Ukrayna’daki gelişmelerle birlikte ABD enflasyonu sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlara odaklanmış durumda.

FED'in faiz kararı bekleniyor

ABD’de enflasyonun yüzde 7,5 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması piyasalarda Fed’e dair beklentileri artırdı. Fed’in para politikasını sıkılaştırma hamlelerine hız vereceğine dönük beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Ancak altındaki kazançların silinmemesinde Ukrayna gerilimin yanında enflasyondaki yükselişin devam edeceği beklentisi de etkili oldu. Bu hafta Fed yetkililerinden şahin mesajlar gelmesine karşın jeopolitik risklerin gündemde ilk sırayı almasıyla altındaki pozitif hava da devam etti.

'Rusya Ukrayna'yı işgal edecek' açıklaması altını uçurdu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın “Çin Olimpiyatları” bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemişti. Sullivan’ın açıklaması öncesi spot piyasada ons başına 1830 dolar seviyelerinde bulunan altın, ons başına 1850 dolar seviyelerinde haftayı kapatmıştı.

Zelenskiy açıklaması altını dalgalandırdı

Bugün ise altın fiyatları Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamaları sonrası yükselişine devam ederek 1870 seviyesinin üzerine tırmandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dünkü konuşmasında saldırı tarihi olarak telaffuz edilen 16 Şubat'ı “Ulusal Birlik Günü” ilan etti. Zelenskiy'nin bu ilanı başlangıçta saldırı tarihinin teyit edilmesi olarak algılandı. Ancak Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, potansiyel bir saldırı için “kesin bir tarih” konusunda şüpheli olmaya devam ettiklerini belirtti.

Spot piyasada altın fiyatları

Bu gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesinde 1878 dolar civarında işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri de önceki güne göre yüzde 0,5 artarak 1879 dolara yükseldi. 2021’i yüzde 6’ya yakın düşüşle kapatan altın, 2022’nin ilk 1,5 aylık döneminde yüzde 2’ye yakın kazanç sağladı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Dolar/TL 13,60’a yakın seviyelerde dar bir aralıkta hareket etse de ons altındaki yükselişin etkisiyle yurt içinde altın fiyatları da hareketlendi. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları bugün 820 TL’ye çıkarak ocak sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Çeyrek altın 1333 TL alış ve 1354 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını 5 bin 332 TL alış ve 5 bin 394 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Altında yön ne olacak?

Uzmanların yorumlarına göre altın fiyatlarının yönünü Rusya ve batılı güçler arasındaki Ukrayna geriliminin tansiyonu ve Fed'in faiz artışına ilişkin hamleleri belirleyecek. Ukrayna'daki gerilimin artması sarı metalin güvenli liman özelliğini daha da ön plana çıkartabilir. Tansiyonun düşmesi ise altın fiyatlarının bir miktar gevşemesini sağlayabilir.

Ayrıca kimi uzmanlar Fed’in para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştıracağına dönük sinyallerin ons altın fiyatları açısından negatif olmasını bekliyor. Buna göre, ABD dolarının ve tahvil faizlerinin getirilerinin yükselmesi, herhangi bir faiz getirisi olmayan altın fiyatlarından kaçışı hızlandırabilir.