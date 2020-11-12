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Ekonomi Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 12 Kasım Altın fiyatları!
Ekonomi

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 12 Kasım Altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları, yatırımcılar tarafından tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası düşüşe geçen altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın 12 Kasım Perşembe ne kadar oldu? İşte 12 Kasım altın fiyatları; son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Yeniakit Publisher
2020-11-12 08:21:00 - 2020-11-12 08:24:36
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 12 Kasım Altın fiyatları!

Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal'ın atanması ve Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın görevlendirmeler sonrasında, piyasalarda bir hareketlenme söz konusu. Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta ortasında da devam ediyor. Gün sabah altın fiyatları düşüşle başladı. Ancak gün içerisinde yükselişe geçen altın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklama sonrası bir hayli düşüşe geçti. Dün gün boyuyu düşüşte seyreden 12 Kasım Perşembe günü altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden yatırımcı, altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 12 Kasım altın fiyatlarında son durum ne sorusunu merak ediyor.

Gram altın günü 472 lira seviyesinden tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Salı günkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.

12 Kasım altın fiyatları

Gram alın ne kadar?

Alış 467,19

Satış 467,23

Çeyrek altın ne kadar?

763,20

773,60

Yarım altın ne kadar?

1.526,60

1.547,30

Cumhuriyet altını ne kadar?

3.053,70

3.083,30

22 ayar bilezik ne kadar?

433,50

438,50

 

 

 

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