Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül 2021 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Altının ons fiyatı, 22 Eylül 2021 Cuma günü 1.778,47 dolardan satılırken Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın piyasası gram altın fiyatı 493,08 TL, cumhuriyet altını 3.214,85 TL’den satılmakta. Peki çeyrek altın ne kadar? 22 Eylül Çarşamba çeyrek altın bugün kaç para? Bilezik ne kadar? İşte Altın fiyatları güncel son durum.