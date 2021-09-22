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Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül 2021 altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül 2021 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Altının ons fiyatı, 22 Eylül 2021 Cuma günü 1.778,47 dolardan satılırken Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın piyasası gram altın fiyatı 493,08 TL, cumhuriyet altını 3.214,85 TL’den satılmakta. Peki çeyrek altın ne kadar? 22 Eylül Çarşamba çeyrek altın bugün kaç para? Bilezik ne kadar? İşte Altın fiyatları güncel son durum.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 08:14:00 - 2021-09-22 08:15:08
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül 2021 altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 493,08 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 490,50 liradan tamamladı. Peki bugün altın kaçtan satılıyor? Altın bugün kaç paradan alınıyor? İşte 22 Eylül Çarşamba altın fiyatları son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

490,73

493,48

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

493,03

493,08

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.778,08

1.778,47

ÇEYREK ALTIN FİYATI

788,22

805,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.155,36

3.214,85

YARIM ALTIN FİYATI

1.572,75

1.612,36

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.155,36

3.214,85

ATA ALTIN FİYATI

3.249,92

3.331,81

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

269,97

324,16

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

444,44

461,63

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