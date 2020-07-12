Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar uzman yorumları eşliğinde canlı rakamları takip ediyorlar. Çeyrek altın fiyatı yükseliş bandında seyrederken coronavirüsü nedeniyle sarı metale olan ilgi giderek artıyor.
Altın ne kadar oldu?
Cumhuriyet altını:
Alış: 2.650,00
Satış: 2.690,00
Tam altın:
Alış: 2.556,69
Satış: 2.606,29
Yarım altın:
Alış: 1.293,70
Satış:: 1.307,80
Çeyrek altın:
Alış: 646,90
Satış: 654,70
Gram altın:
Alış: 396,55
Satış: 396,96