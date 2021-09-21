Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 21 Eylül 2021 Cuma günü 1.761 dolardan satılırken Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın piyasası gram altın fiyatı 492,69 TL, cumhuriyet altını 3.230 TL’den satılmakta. Peki çeyrek altın ne kadar? 21 Eylül çeyrek altın bugün kaç para? Bilezik ne kadar? İşte Altın fiyatları güncel son durum.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 492,69 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 490,50 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN FİYATI
489,19
492,69
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
491,31
491,38
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.765,01
1.765,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
784,52
801,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.144,38
3.203,78
YARIM ALTIN FİYATI
1.567,28
1.606,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.144,38
3.203,78
ATA ALTIN FİYATI
3.232,29
3.313,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
269,22
323,29
12 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
443,16
460,30