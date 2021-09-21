Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 21 Eylül 2021 Cuma günü 1.761 dolardan satılırken Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın piyasası gram altın fiyatı 492,69 TL, cumhuriyet altını 3.230 TL’den satılmakta. Peki çeyrek altın ne kadar? 21 Eylül çeyrek altın bugün kaç para? Bilezik ne kadar? İşte Altın fiyatları güncel son durum.