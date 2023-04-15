Altın neden düştü? İslam Memiş 'Bekleyen kazanacak' dedi, yaz aylarına işaret etti

Altın fiyatları hafta içinde rekor üzerine rekor kırarken dolardaki toparlamayla beraber yüzde 2 değer kaybetti. 1.271 TL seviyelerinden 1.249 TL seviyelerine kadar geriledi. Ons altın tarafı ise 2.075 dolara kadar yükselmesi sonrası 2000 bin dolar altındaki seviyeleri test etti. Son bir yılın en iy performansını gösteren gümüş ise altındaki değer kaybına paralel olarak değer kaybı yaşadı. Finans Analisti İslam Memiş ise altının yaz aylarından 1450-1550 lira seviyesine kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

Bankacılık krizleri ve ABD enflasyon verileri sonrası dolar 1 yılın en düşük seviyelerine gerilerken altın ve gümüş gibi değerli metaller ardı ardına tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki toparlanma altın ve gümüşte grafiğin kırmızıya dönmesine neden oldu. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının gelecek günlerde yatırımcısının yüzünü güldüreceğini ifade etti. Tgrthabere göre;

Gram altın dolar/TL kurundaki artışlar ve yatırımcının artan ilgisiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerine kadar yükseldi. Haftanın son gününde dolar endeksinde yaşanan toparlamaya bağlı olarak ons altındaki gerileme ile yönünü aşağıya çevirdi. Ons altındaki gerilmede ABD perakende satışlarının mart ayında beklentilerin aksine aşağı yönlü hareket etmesi etkili oldu. Gram altın 1.246 liraya kadar geriledi.

Yaşanan gelişmelerden gümüş gibi madenlerin fiyatları da etkilendi. Gümüş 18 Nisan 2022 sonrası en yüksek seviyeyi görerek sene başından bu yana yüzde 8 arttı. Gümüşün ons tarafı 26 dolara çıkarken gram tarafı 16,23 lira seviyelerine yükselmesinin ardından 15,81 seviyelerine indi.

Altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, “Yaz aylarında bu yükseliş trendinin 2 bin 350 dolara kadar çıkma olasılığı var. Merkez Bankaları faiz artırımlarını sonlandırıp kenara çekilecek ve en önemlisi belirsizlik devam ediyor. Muhtemelen bu banka iflasları farklı ülkelere sıçrayabilir" dedi. Memiş şunları kaydetti:

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"Bu rakamsal değerler karşısında 2 tür yatırımcı var. Elinde bulunduran ve elinde altın olmayan yatırımcılar. Elinde altın olan yatırımcılara hem makas aralığı hem de belirsizlikten dolayı bozdurmak için acele etmemelerini tavsiye ediyoruz. Yukarı yönlü hareketler devam edecek. Elinde altın olmayan yatırımcılar için ara ara fırsatlar gelecektir. Bunu yılın son alım fırsatı olarak değerlendirmek ve alıp unutmaları gerektiğini düşünüyorum. Seçim sürecinde olduğumuz için seçimden sonra Merkez Bankası'nın politikaları ile beraber daha net yorum yapılabilir. Bugün oluşan koşullar yeni zirveleri işaret ediyor"