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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.715,00 lira oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:06
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.715,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,50258,70 257,00 257,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.704,00 1.725,00 1.694,00 1.715,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00 240,00 234,00 238,00
Lira(Tam) Ziynet 1.665,00 1.685,00 1.655,001.675,00
Yarım Ziynet 832,00 842,00 828,00 838,00
Çeyrek Ziynet 416,00 421,00

 414,00 419,00

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:06
  1. altın fiyatları

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