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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.431,00 lira oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:25
Altın fiyatları
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)215,00 215,20 214,00214,20
Cumhuriyet Ata Lira1.417,00 1.438,00 1.410,001.431,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)196,00 200,00 195,00199,00
Lira (Tam) Ziynet1.385,00 1.405,00 1.378,001.398,00
Yarım Ziynet692,00 702,00 689,00699,00
Çeyrek Ziynet346,00 351,00

345,00350,00


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:25
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