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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.423,00 lira oldu

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:58
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.423,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)213,70213,90212,70212,90
Cumhuriyet Ata Lira1.408,001.429,001.402,001.423,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)195,00199,00194,00198,00
Lira(Tam) Ziynet1.376,001.386,001.370,001.380,00
Yarım Ziynet688,00698,00685,00695,00
Çeyrek Ziynet344,00349,00342,00347,00

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:58
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