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Ekonomi Altın fiyatları 23 Kasım Pazartesi çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar?
Ekonomi

Altın fiyatları 23 Kasım Pazartesi çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar?

Altın fiyatları merak ediliyor. Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görev değişimi sonrası altın fiyatlarındaki düşüş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik söylemleri sonrası sürdü. Merkez Bankası’nın son hamlesi olan faiz artırımı kararından sonra altın fiyatları indi mi, çıktı mı? Altın e kadar, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları son durum ne? araştırılmakta. İşte 23 Kasım Pazartesi çeyrek altın gram altın bilezik fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 07:53:00 - 2020-11-23 07:53:40
Altın fiyatları 23 Kasım Pazartesi çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar?

Gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki düşüşlerden bir hayli etkilenerek son günlerde 70 TL civarında bir düşüş yaşadı. Merkez Bankası’nın faiz artırım kararından sonra altın fiyatlarında son durum merak edilmeye başlandı. 

 Peki Gram altın güne nasıl başladı? İşte 23 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası. İşte 23 Kasım altın fiyatlarında son durum.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,60

SATIŞ: 772,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,75

SATIŞ: 458,85

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,49

SATIŞ: 433,63

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.079,30

SATIŞ: 3.132,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.120,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,00

SATIŞ: 3.021,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.499,30

SATIŞ: 1.540,50

Altın düşer mi çıkar mı?

Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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