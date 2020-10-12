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Ekonomi Altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları

Altın fiyatları son durum, 22 ayar altın fiyatları, Kapalı Çarşı canlı atın fiyatları, Cumhuriyet altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, anlık altın fiyatlar, tam altın fiyatları, canlı altın döviz fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:40:00 - 2020-10-12 17:40:56
Altın fiyatları

Altın fiyatları son haftalarda yükselme trendi yaşıyor. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar altın fiyatlarında son durum verilerini takip ediyor. Hem ülkemizdeki gelişmeler hem ABD’deki 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi hem de Azerbaycan-Ermensitan arasındaki son gelişmeler  altın fiyatlarını etkilemekte. 

Gram altın fiyatı

Gram altın 12 Ekim Pazartesi gününü alış 484.2900, satış 490.7100 TL’den kapatı.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altının bugünkü alış 790,20 TL, satış 797,90 liradan kapattı. Cumhuriyet altını da 3,173 lira seviyesinde işlem görürken altın ons fiyatı ise 1.923 dolar seviyesinde işlem görmekte. Yarım altın 1.580,40 TL’den alış, 1.593,90 TL’den satış gerçekleştirmekte. Reşat Altının alış fiyatı 3.193,37 satış fiyatı ise 3.208,45 TL. 22 Ayar Altın TL/Gr alış 440,11 TL olurken satış ise 457,13 lira seviyelerinde. Kapalicarsi Ziynet 2.5 alış 7.789,66 TL satış ise 7.911,09 TL seviyelerinde işlem görürken Kapalicarsi Ziynet 5 li alış 15.776,63 TL satış 16.078,10 TL.

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