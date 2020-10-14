  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:38:13 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.219,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,60 481,80 485,30 485,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.174,00 3.195,00 3.198,00 3.219,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,20 443,20 442,60 446,60
Lira(Tam) Ziynet 3.102,00 3.122,00 3.125,00 3.145,00
Yarım Ziynet 1.551,00 1.561,00 1.563,00 1.573,00
Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 781,00 786,00


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!
Gündem

'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Darbe iması yapıl..
Sözde gazeteci Saymaz'dan darbe imasına destek
Gündem

Sözde gazeteci Saymaz'dan darbe imasına destek

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe imalı tweet'ine destek sözde gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay