Altın fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.498,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|370,70
|370,90
|375,80
|376,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.443,00
|2.464,00
|2.477,00
|2.498,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|338,00
|342,00
|343,00
|347,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.387,00
|2.407,00
|2.420,00
|2.440,00
|Yarım Ziynet
|1.194,00
|1.204,00
|1.210,00
|1.220,00
|Çeyrek Ziynet
|597,00
|602,00
|605,00
|610,00