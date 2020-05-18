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Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:34:57 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.588,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 386,00 386,20 389,50 389,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.544,00 2.565,00 2.567,00 2.588,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 352,00 356,00 355,00 359,00
Lira(Tam) Ziynet 2.486,00 2.506,00 2.508,00 2.528,00
Yarım Ziynet 1.243,00 1.253,00 1.255,00 1.265,00
Çeyrek Ziynet 621,00 626,00 627,00 637,00

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