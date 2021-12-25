Altın fiyatı ne olacak! İşte yatırım firmalarının tahminleri

Altın fiyatları ne olacak? Gram altın yükselecek mi?... gibi sorular vatandaşların tarafından merak edilenler arasına girdi. İşte yatırım firmalarının altın tahminleri ve yorumları…

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

Haftanın ilk işlem gününe 1.3237 seviyelerinde başlangıç yapan GBPUSD paritesi hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile parite yaklaşık olarak son bir ayın en iyi seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. İngiltere kanadında koronavirüsün son varyantı omicran endişeleri de beraberinde getirdi. Son olarak ülkede salgının işletmelere maliyeti incelendi ve işletmelere 1 milyar sterlinlik salgın desteği sağlanacağı belirtildi. Diğer yandan omicran varyantının küresel bazda ülkelerde büyümeye yönelik baskılarının oluşabileceği endişeleri de halen piyasalarda hakim. Noel sebebiyle bugün İngiltere ve Avrupa kanadında piyasalar tatil. GBPUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.34459 – 1.35116 – 1.35780 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.33676 – 1.32880 – 1.31660 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ahlatcı Yatırım – Ons ve Gram Altın Yorumu

ONS ALTIN : Ons altında teknik olarak dip çalışması gerçekleştikten sonra dün açıklanan ABD verilerinde güçlü görüntünün devam etmesine rağmen yükselişin sınırlı da olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt dışı piyasalardaki tatil nedeni FX tarafının kapalı olması ile işlem olmayacak. ABD 10 Yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,50 seviyesine yükselmesine rağmen Dolarda yaşanan güç kaybı önümüzdeki hafta da yükselişi destekleyebilir. 1800$ aşağı yönlü kırılmadıkça geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam edecektir. Yükselişlerde 1814 ve 1820$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN : Özellikle kur tarafında yaşanan geri çekilmenin dün itibari le hızlanması Gram altında 594TL seviyelerinin test edilmesine neden oldu. Ons altında 1800$ üzerinde fiyatlama devam ederken yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edeceğini Noel tatili nedeniyle kurda yaşanabilecek oynaklığın önümüzdeki hafta Gram altında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bugün FX tarafı işleme kapalı olan Gram altın, kurda 10-11TL bandında olası dip çalışması gerçekleşmesi durumunda 600-650TL gram altın için benzer bir beklenti yaratabilir

Anadolu Yatırım – XAU/USD (Ons Altın/$) Yorumu

Altın ons fiyatları 1800 direncinin geçilmesinin ardından günü yükselişle tamamladı. Bir süredir önemli ortalamaların birbirine yakınsaması sebebiyle bir kırılım bekleniyordu. Bu kırılım yukarı yönde 1800 direncinin geçilmesiyle gerçekleşti. Değerli madende 1830 ara direnç direnç olma üzere, geçilmesi halinde 1860 hedef olarak takip edilebilir. Aşağı önde 1800 – 1790 destek seviyeleridir. Dün ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları 205 bin ile beklentilere paralel gerçekleşti. Dayanıklı mal siparişleri Kasım ayında bir önceki aya göre %2,50 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Verilerin ardından güçlenen Dolar endeksi altındaki yükselişi baskıladı. Bugün ABD piyasaları Noel sebebiyle tatil olacak.