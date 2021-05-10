Altın fiyatı | Gram altın fiyatları | Altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı | Anlık altın fiyatları
Altın fiyatları haberi: Bayram öncesi altın fiyatları merak ediliyor. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altına yapacak olanlar, güncel altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma sürerken, bu süreçte kuyumcular da kapalı. Bankaların altın fiyatları ile Merkez Bankası altın fiyatları üzerinden altın fiyatları öğreniliyor. 10 Mayıs altın fiyatları, gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları da yine anlık olarak takip edilmekte. İşte güncel altın çeyrek altın, gram altın fiyatları…
Altın fiyatları haberi: Bayram öncesi altın fiyatları merak ediliyor. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altına yapacak olanlar, güncel altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma sürerken, bu süreçte kuyumcular da kapalı. Bankaların altın fiyatları ile Merkez Bankası altın fiyatları üzerinden altın fiyatları öğreniliyor. 10 Mayıs altın fiyatları, gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları da yine anlık olarak takip edilmekte. İşte güncel altın çeyrek altın, gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
481,08
488,07
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
486,00
486,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.832,21
1.832,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
776,98
794,08
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.110,37
3.169,35
YARIM ALTIN FİYATI
1.550,33
1.589,53
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.110,37
3.169,35
ATA ALTIN FİYATI
3.100,27
3.178,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
264,36
317,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
435,30
466,13
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
7,34
7,35
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
27,61
27,63