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Ekonomi Altın fiyatı | Gram altın fiyatları | Altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı | Anlık altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatı | Gram altın fiyatları | Altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı | Anlık altın fiyatları

Altın fiyatları haberi: Bayram öncesi altın fiyatları merak ediliyor. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altına yapacak olanlar, güncel altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma sürerken, bu süreçte kuyumcular da kapalı. Bankaların altın fiyatları ile Merkez Bankası altın fiyatları üzerinden altın fiyatları öğreniliyor. 10 Mayıs altın fiyatları, gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları da yine anlık olarak takip edilmekte. İşte güncel altın çeyrek altın, gram altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-05-10 08:35:00 - 2021-05-10 08:35:54
Altın fiyatı | Gram altın fiyatları | Altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı | Anlık altın fiyatları

Altın fiyatları haberi: Bayram öncesi altın fiyatları merak ediliyor. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altına yapacak olanlar, güncel altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma sürerken, bu süreçte kuyumcular da kapalı. Bankaların altın fiyatları ile Merkez Bankası altın fiyatları üzerinden altın fiyatları öğreniliyor. 10 Mayıs altın fiyatları, gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları da yine anlık olarak takip edilmekte. İşte güncel altın çeyrek altın, gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

481,08

488,07

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

486,00

486,10

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.832,21

1.832,52

ÇEYREK ALTIN FİYATI

776,98

794,08

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.110,37

3.169,35

YARIM ALTIN FİYATI

1.550,33

1.589,53

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.110,37

3.169,35

ATA ALTIN FİYATI

3.100,27

3.178,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

264,36

317,65

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

435,30

466,13

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

7,34

7,35

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

27,61

27,63 

 

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