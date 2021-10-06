Altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim 2021 altın fiyatları bugün

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,94 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki hafifte olsa yükselişe göre değer kazanan altının gram fiyatı, merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 498,06 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 501,81 TL olarak işlem görmekte.

Altın ONS ne kadar?

Altın ONS alış fiyatı 1.755,63 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.755,26 TL’dir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 801,09 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 818,74 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.203,32 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.263,89 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.596,66 TL yarım altın satış fiyatı 1.636,95 TL.

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 3.289,74 TL, ata altın satış fiyatı 3.372,60 TL

14 ayar bilezik fiyatı kaç para?

14 ayar bilezik alış fiyatı 274,02 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 328,86 TL seviyelerinde.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik alış 450,91 TL satış 468,35 TL.