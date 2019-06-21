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Altın fırladı!

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı.

21 Haziran 2019 Cuma 19:53
Altın fırladı!

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.745,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,60
Lira(Tam) Ziynet 1.705,00
Yarım Ziynet 852,00
Çeyrek Ziynet 427,00

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:53
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