Altın, euro ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş kimsenin aklına gelmeyen detayı paylaştı: Tedirginim

Finans analisti İslam Memiş, ABD odaklı piyasalarda yaşanacak gelişmeler dair öngörülerini son yayında açıkladı. Memiş, gram altınla ilgili peş peşe gelen sorulara yanıt verirken, 'ABD' ve 'ekim ayı' iddiaları ile kafaları karıştırdı.

Memiş, ABD odaklı enflasyon artışı ve etkileri konusunda şunları söyledi: "Piyasada yaşanan fiyatlamalarla gerçek riskler birbirine tamamen zıt. ABD'de enflasyonun geri gelme süreci var. Önümüzdeki ayda yüzde 4 civarında geleceğini göreceğiz. Enflasyon geri gelmişken, faiz artırmadan yoluna devam eden bir Fed var. Şahin tonda açıklamalarla piyasaları baskılıyor. Gerçek şu, enflasyon geri geldi, Fed faiz artırımlarını durdurdu. Bunun karşısında 1900 doların altına sarkan bir ons altın var. Birbirine tezat fiyatlama. Bakalım 1890 doları aşağı yönlü kıracak mı, 1850'ye kadar düşüşleri devam edecek mi? ABD'de yine iç siyaset tarafında ciddi problemler de var. Hükümetin kapanması süreci konuşuluyor. ABD'de 3. problem de şu. Göçmen krizi... ABD'de de ciddi bir göçmen krizi var. Eyaletlerin, valiliklerin bütçelerinde 800 milyon dolarlık ek bütçeye ihtiyaç duyuldu. Ekonominin bunu kaldıramadığına dair haber akışları geliyor."

Memiş, ardından şöyle devam etti:

"Belirsiz bir ortamda dolar endeksinin 106 seviyesine kadar yükselmesi, küresel borsalarda da negatif durum söz konusu. Mevduatlardaki çıkışlar da risk oluşturuyor. Ben ons tarafında pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Dolar endeksinin bu kadar değer kazandığı ortamda, ABD'deki risklerin arttığı ortamda aslında bu yükselişlerin ABD ekonomisine katkısı olmayacağını göreceğiz. Gelen açıklamalar da şahin tonda olunca ons altın baskılanıyor."

İslam Memiş, piyasalarda ekim ayı itibarıyla görülmeye başlanacağını iddia ettiği gelişmeyi şöyle açıkladı:

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"Benim tedirginlikle takip ettiğim asıl süreç, ABD dünyayı, küresel ekonomileri bir kriz eşiğine götürmeye çalışıyor. Ben ekim ayı itibarıyla küresel piyasalardan iyi haber akışlarının geleceğini düşünmüyorum. 2020 yılında yaşanan büyük bir çöküş süreci var. Bundan önce de emtia fiyatlarındaki baskılanma dikkat çekiciydi. Ons altın karşısında 94 dolar olan bir petrol var. 94 dolar seviyesi üzerindeki petrol fiyatları gelişmiş ülkelerde enflasyonu artıracaktır. 1850 destek seviyesi var. Bu baskılanma devam ediyor.

Eline yeni TL ve dolar geçmiş olanlar için de altına geçiş için uygun bir zemin oluyor. Sepeti uygulayan yatırımcı, dolar karşısındaki varlıklara giriş yaptığı zaman orta ve uzun vadede iyi bir fırsat oluşumunu görmüş olacağız.

Hem altın hem gümüşün avantajı doların güçlü duruşu. Dolar yüksek olduğu için gram tarafında düşüş hissetmiyoruz. 24 lirayı yukarıda gram gümüş için takip ediyorum."

"Altın mı euro mu" sorusuna yanıt veren İslam Memiş, "Yüzde 50, yüzde 50" dedi.

"Ata altın mı, işçiliksiz altın mı, gram altın mı?" sorusuna Memiş, "Bileziğin işçiliği vardır ama astar altının bir işçiliği yok" diye konuştu.

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