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Altın eller Sivas’ta buluştu

Sivas Kongresi’nin 100.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:09
Altın eller Sivas’ta buluştu

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Altın Eller Sivas’ta Buluşuyor” isimli geleneksel Türk el sanatları festivali başladı.


Gelişen teknoloji karşısında direnmeye çalışan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarının yer aldığı“Altın Eller Sivas’ta Buluşuyor” festivali, Buruciye Medresesi yanında başladı. Festivalin açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde Sivas’tan ve Türkiye’nin 18 farklı illinden toplam 50 geleneksel Türk el sanatı yer alıyor. Ahşap oymacılığından cam üfleme sanatına, çömlek yapımından bez bebek yapımına kadar birçok geleneksel Türk el sanatı 5 gün boyunca sergilenecek.


Açılışta konuşan Vali Ayhan, Sivas Kongresi’nin 100. yılında her alana dokunduklarını ifade ederek, “Kongremizin 100. yılında her alana dokunduk. Her alanda yapılan çalışmaları Sivas’ın sosyal ekonomik ve kültürel yapısına uygun bir şekilde gün yüzüne çıkarmaya gayret gösterdik ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Etkinlikten etkinliğe koştuk. Her etkinliğimizin de mutlaka bir alıcısı vardı. Bugün de ’Altın Eller Sivas’ta Buluşuyor’ festivalini de ilimizde gerçekleştiriyoruz. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, ustalarımızı motive edelim ve maalesef zamanın dikta ettiği ve kullanmamız gereken ürünlere alternatif olarak neler yapabiliriz bunu da görmüş olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:09
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