Altın düştü mü? Altın gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları ne oldu son durum
Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 14 Nisan anlık ve güncel altın fiyatları yatırımını altından yana kullananlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası altın fiyatları bir hayli yükselmişti. Son haftalarda ise altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareketlenemler sonrası altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne olur? Altın düştü mü? soruları da sorulmaya devam ediyor.
Altın fiyatları 14 Nisan Perşembe günü sabah piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 454 TL’den işlem görmüştü. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sonrası altın fiyatları, döviz kuruyla birlikte yükselişe geçti. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 14 Nisan saat 16:40 itibariyle altın fiyatları, güncel ve anlık altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
450,40
452,16
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
451,83
451,93
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.744,95
1.745,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
722,93
738,90
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.892,18
2.947,03
YARIM ALTIN FİYATI
1.441,34
1.477,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.892,18
2.947,03
ATA ALTIN FİYATI
2.975,41
3.050,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
247,19
297,72
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
407,61
437,37
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,56
6,57
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,39
25,40