Altın düştü, borsa geri döndü!

Borsa İstanbul’un geçtiğimiz perşembe günü açıkladığı, yukarı adım kuralını yeniden uygulama kararı, dün yürürlüğe girdi. “Hissenin son işlem fiyatının üzerinde bir fiyattan açığa satış yapılması kuralı” olarak bilinen yukarı adım kuralı, BIST 100 endeksinin gün içinde yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlemlerde seans sonuna kadar uygulanabiliyor. Borsa İstanbul’un internet sitesinden yapılan açıklamada, değişiklik kapsamında güncellenen pay piyasası prosedürüne kurumun internet sayfasından erişilebileceği belirtildi. Geçtiğimiz eylül ayında rekor seviyelere çıkan Borsa İstanbul’daki kayıp döneminin ardından ekim ayının ilk haftasına kadar yukarı adım kuralı uygulanmıştı.

POZİTİF KAPANIŞ

Çarşamba günü yüzde 5’e varan kayıpların ardından devre kesici uygulanan BIST 100’de perşembe günü toplam işlem hacmi 118.3 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Perşembe günkü kapanışta pozitife dönen BIST 100’de dün, bankacılık sektörünün endeksi yukarı taşıdığı görüldü. Cuma güne 0.05 değer kazanarak 4.754 puandan başlayan Borsa İstanbul, günü yüzde 5.16 yükselişle 4.997 puandan tamamladı. Haftanın son gününde toplam işlem hacmi ise 96.1 milyar lira oldu. Sermaye Piyasası Kurulu da son olarak paylaştığı düzenlemede, ‘’Para Piyasası’’ ve ‘’Kısa Vadeli’’ unvanlı fonların, fon toplam değerlerinin yüzde 25’i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine kalıcı şekilde taraf olabileceği belirtildi.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Piyasanın dünkü hareketliliğinde Altın fiyatlarında da önceki günlere göre düşüş gözlendi. ABD tarım dışı istihdam verisinin de etkisiyle altının onsu 1.869 doları gördü. Hafta içinde Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı kararının ardından Dolar endeksindeki gerilemeyle altın ön plana çıkmıştı. Uzmanlar altında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtirken; yatırımcılar için de altının cazibesinin süreceğine dikkat çekti. Gram Altın dün 1.156 seviyesinde seyrederken; değerli metal haftayı, geçtiğimiz yedi haftada ilk kez düşüşle kapattı.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ŞAŞIRTTI

Haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD tarım dışı istihdam, ocak ayında beklentilerin oldukça üzerine çıktı ve 517 bin arttı. Beklentiler 188 bin artış yönünde olurken; ülkedeki işsizlik oranının 1969 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediği kaydedildi. Ocak ayında açıklanan işsizlik verisi yüzde 3.4 ile yüzde 3.6’lık beklentinin gerisinde kaldı. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi yükselirken, ABD borsalarında düşüş dikkat çekti. ABD 10 yıllık Tahvil faizi ise yüzde 3.46’nın üzerine çıktı.

IMF’DEN FAİZ UYARISI

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yapılan açıklamada, merkez bankalarının enflasyonda beklenen hedefe ulaşmak için Faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek kalması gerektiği belirtildi. IMF’nin Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Başkanı Tobias Adrian ve yardımcılarının değerlendirmesinde, “Merkez bankaları, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedeflenen seviyeye geri geldiği kanıtlanana kadar faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek tutulması gerekliliğinin muhtemel olduğunu iletmeliler. Erken bir gevşeme politikası, toparlanma sürecinde enflasyonda yeniden artış riskine neden olabilir” dedi.