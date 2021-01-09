Altın fiyatları, iç piyasada ons fiyatındaki gerilemeyle ve dolar kuruna bağlı olarak düşüşe geçti. Şimdi altının düşüşü sürer mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, altın durumu ne olacak? Altın alınır mı? Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın düşecek mi?

Analistler, ons altındaki zayıf görünümü ve TL varlıklarındaki güçlenme trendinin altın fiyatlarını aşağıya çektiği görüşünde. 2021 yılının ilk haftasından bu yana yaşanan ekonomik gelişmeler hem de ABD'de yaşanan olaylar hem döviz hem de altın cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden oldu. 2020'nin son aylarında altında izlenen yukarı yönlü seyir 2021 yılının ilk haftasında küresel gelişmelerin de etkisiyle yerini yaşağı yönlü seyire bıraktı.

Gram altın ne kadar?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı haftanın son günü, günü bir önceki güne göre yüzde 1,81 azalış ile 444 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da Cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,81 düşüş ile 444 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

438,46 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 438,54 liradan, 2 bin 968 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 013 liradan satılıyor.

Tam altın ne kadar?

2 Bin 947 liradan alınan tam altın 3 bin 023 liradan satılıyor.