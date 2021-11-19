Altın dolara meydan okuyor! İşte 2022'deki olası fiyatı

Piyasalarda enflasyon baskıları endişesi devam ediyor, altın ise şu anda yatırımcılar tarafından enflasyona karşı korunabilmenin en etkili varlıklarından biri olarak görülüyor. Güvenli liman olarak altınla rekabet eden dolar ABD’de perakende verisinden destek bularak bu hafta Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Son 1 ayda endeks 93.0 seviyesinin altından 96.0 seviyesine geldi. Ancak güçlenen enflasyonun desteğini arkasına alan altın dolara meydan okuyor ve beş ayın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Analistler ‘altında momentum sürecek’ diyor.

Hedef 1.900 doları aşmak

ABD’de ekim ayı tüketici fiyatlarının son 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6.2 düzeyinde gerçekleşmesi altında bir süredir beklenen yükselişin fitilini çekti. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında ons altın 50 dolardan fazla değer kazandı ve bu hafta önemli bir direnç seviyesi olarak nitelenen 1.870 doları test etti. Analistler, teknik olarak bakıldığında altının teknik avantaja sahip olduğunu düşünüyor ve fiyatlardaki çıkışın devam etmesini bekliyor. Boğaların yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi katı direnç noktası olarak görülen 1.900 dolar noktasını geçmek. Bunun için önce 1.875 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.

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