Akaryakıt fiyatları! İndirim sonrası motorine zam geldi: Ünlü bankadan petrol tahmini şok etti! Son güncel fiyatı

Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirim yapılan motorine bu kez zam geldi. Başta motorin (mazot) ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesinde düşüşe geçti. ABD’li banka Goldman Sachs ise petrol fiyatı için tahminini 100 doların altına çekti. Bu gelişmeler sonrasında araç sahipleri 22 Mart 2023 Çarşamba benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını sıklaştırdı. Akaryakıt ve petroldeki dalgalanmalar herkesi şok etti.

Düşüşte, yetkililerin bankacılık krizini kontrol altına almak için çalışacağına dair güvencelerin bazı yatırımcıları riskli varlıklara geri döndürmesi etkili oldu.

SON OLARAK İNDİRİM GELMİŞTİ!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin grubunda yapılan 1 lira 34 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Doların 19 TL'yi aşması motorine zam getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin grubunda son olarak 21 Mart 2023 tarihinden itibaren 81 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,54 TL'den satılıyor.

ABD’Lİ BANKADAN PETROL TAHMİNİ

Goldman Sachs bankacılık sektörüne yönelik endişeler ve bir resesyon potansiyelinin Çin'in talebinde artış beklentilerinden daha baskın olduğunu değerlendirerek brent petrolde fiyatın 100 dolar seviyesine yükseleceği beklentisinden vazgeçti. Banka gelecek 12 ay için brent petrole yönelik fiyat beklentisini 94 dolar/varile indirdi. 2024 yılının ikinci yarısında ise fiyatın 97 dolar/varil olacağını öngördü.

Yayınlanan yatırımcı notunda "Petrol fiyatları bankacılık gerilimi, resesyon korkuları dikkate alındığında Çin'in talebine rağmen aşağı geldi. Bu gelişmeler sonrasında petrol fiyatlarında toparlanma özellikle uzun vadeli fiyatlarda çok yavaş şekilde olmakta" denildi. Goldman Sachs ayrıca OPEC üyelerinden üretim artırımı beklentisini 2023 yılının ikinci yarısından 2024'ün üçüncü çeyreğine öteledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 MART 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,47 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,32 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,54 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 20,81 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,90 TL

Motorin fiyatı: 20,89 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL