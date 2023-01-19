Altın, dolar ne kadar oldu? Döviz piyasasında 2023 altın ne olur, tahmin? 19 Ocak Döviz kuru canlı: Euro, sterlin, ons, gram, çeyrek altın, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 19 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Haftanın son işlem gününe yaklaşılırken gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.152,40 TL olurken, çeyrek altın 1.884,23 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar için evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde yer verdik.

Son dakika: Gram altın ve ons altın tarafında hareketlilik devam ederken yurt içinde piyasaların merakla belklediği yılın ilk faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek haneye indirdiği faizleri yüzde 9 seviyesinde sabit bıraktı. Bu gelişmenin ardından yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla 1.151 liradan tamamladı.

Geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir grafik çizen altın fiyatları uluslararası piyaslarda 2023'ün ilk 3 haftasında şimdiden yüzde 5'e yakın yükselmiş durumda. Ons altın tarafında 1900 dolar kritik seviyesi çoktan aşılırken bugün 1918 dolar seviyesine kadar yükseliş yaşandı. Yatırımcıların karşısında yurt içinde ise üm zamanların rekorunun ardından 1.150-1.158 lira bant aralığında hareket eden bir gram altın fiyatlaması mevcut.

ANZ VE BofA'DAN ALTIN TAHMİNİ

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ)’ye göre, ons altın tarafındaki rallinin devam etmesi için değerli metalin psikolojik açıdan önemli olan 1900 dolar seviyesinin üzerine yerleşmeye devam etmesi gerekiyor. Bank of America (BofA) ise altının önümüzdeki üç yıl içinde portföylerde önemli bir yer alacağını söylüyor.

ANZ raporunda, “Enflasyon geri çekilirken ve faiz oranları zirveye yaklaşırken altının lehte kalmasını bekliyoruz. Fed’in 1980’den bu yana en agresif parasal sıkılaştırmasının ortasında, geçen yılki düzeltmenin ardından fiyatlar güçlü bir şekilde toparlandı" ifadeleri yer aldı.

12 AYLIK FİYAT HEDEFİ NETLEŞTİ

Banka, 2023’te altını bir varlık olarak destekleyen etmenlerin arasında Fed’in faiz oranı döngüsünde bir duraklama, durgunluk riskleri, zayıf bir ABD doları, yüksek jeopolitik riskler ve güçlü fiziksel talep olduğunu söylüyor. Ancak bankanın stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari, kısa vadede altının teknik kurulum nedeniyle bir düzeltme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydediyor. Analistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Son ralli, büyük ölçüde Fed’in güvercinleşeceği beklentilerinden kaynaklandığı için fiyat düzeltmesine karşı savunmasız görünüyor. Para politikası cephesinde herhangi bir hayal kırıklığı, fiyatların kısa vadede düzelmesine neden olabilir. 12 aylık fiyat hedefimizi 1.900 dolarda sabit tutuyoruz."

2 BİN DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELEBİLİR

Konuya ilişkin Mynet'e değerlendirmede bulunan Ata Yatırım Yurt içi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya ise, "Altın ons 2022'deki kötü performansını düşüş trendini bitirerek 2023'e yükseliş ile başladı. 1870 üzerinde kaldığı sürece bu mevcut yükselen trendin 1975-2000-2070 seviyelerine doğru devam beklenebilir" dedi.

GRAM ALTINDA 1.130 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT

Yurt için tarafta ise yatırımcıların en çok merak ettiği gündem maddelerinden bir tanesi altın gram altın fiyatlarının 2023'te çizeceği yön oldu. Kaya gram altın fiyatları için yaptığı yorumda, "Gram Altın yerli yatırımcı tarafından güvenli liman olarak tercih edilirken hem ons altına hem de dolara karşı koruyucu etkisi ile son dönemde oldukça gündemde. 2022 yılının yıldızı Borsa İstanbul’un yanında 2023'te portföylerde bulunması gereken bir alternatif. Teknik olarak 1.130 liranın üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki günlerde dolar/TL'ye olan bağlılığı nedeni ile tercih edilmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

PİYASALARI FED VE SEÇİM FİYATLAYACAK

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem de Mynet'e yaptığı değerlendirmesinde, "Gram altının şu anki fiyatlanma davranışında global altın fiyatlarındaki yükselişin ön plana çıktığı kanısındayız. Fed’e yönelik endişeler ve içeride yaklaşan seçim tarihini düşündüğümüzde, Mart ayından itibaren Fed’in faiz artırım politikasında son halin şekilleneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca içeride ise seçim belirsizliğini net olmamakla beraber Mayıs ayında son bulacağı görüşündeyiz. Bu iki tarih aralığında altında oynaklığın yüksek seviyelerde olabileceğini düşünüyoruz. Seçimlere kadarki olan süre içerisinde yatırımcıların yatırım sepetini çeşitlendirmesi gerektiğini ve özellikle altının bu sepet içerisinde yer alması gerektiği görüşündeyiz" dedi.

19 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

İşte 19 Ocak Perşembe 2023 Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

1.152,20

1.152,40

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.909,46

1.909,77

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.843,62

1.884,23

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.374,05

7.513,66

YARIM ALTIN FİYATI

3.675,80

3.768,43

ZİYNET ALTIN FİYATI

7.374,05

7.513,66

ATA ALTIN FİYATI

7.757,90

7.950,65

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.066,12

1.132,82

ONS altın ne demek?

Troya Onsu

Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılır. Avoirdupois onsunda %9,7 daha ağırdır. 1 Troya onsu; tam olarak 31,1034768 gram'a eşittir, ancak bu saf altında olup normal olarak 1 ons = 28,3495231 grama eşittir.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,7939 (Alış) - 18,7976 (Satış)

EURO: 20,3162 (Alış) - 20,3308 (Satış)

STERLİN: 23,1243 (Alış) - 23,2402 (Satış)

1 DOLAR = 18,79 TL