TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe, Thomas Partey için Arsenal'in kapısını çaldı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceği sorusunun yanıtı merakla beklenirken, yönetim bir taraftan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İngiliz basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncu için İngiliz devinin kapısını çaldı ve transfer için nabız yokladı. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda artık son viraja girilirken şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe'de gözler bir taraftan başkanlık seçimine diğer taraftan da takımın başına geçecek yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Sarı lacivertli camia, 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan genel kurul ile birlikte yeni başkanını belirleyecek.

Yeni teknik direktör konusunda, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği Jose Mourinho ismi öne çıkmıştı.

Ancak daha sonra sarı lacivertli kulübün listesine Antonio Conte ve Stefano Pioli gibi başarılı isimlerin de girdiği öğrenildi.

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Başkanlık seçimi ve yeni teknik direktör konuları sarı lacivertli kulübün gündemini meşgul ederken, yönetim bir taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamış durumda.

Ada basınında çıkan habere göre, Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için İngiliz deviyle iletişime geçti.