Altın değerinde: Su ve sade maden suyu! Yazın tüketirseniz ödemden eser bırakmıyor!

Altın değerinde: Su ve sade maden suyu

Soda ne anlama gelir?

Maden suyu, soda olarak bilinen içecek. Soda, sodalı su ya da karbonatlı su; içinde çözülmüş halde karbondioksit gazı bulunan su. Çoğu meşrubatın ana maddesini teşkil eder.

Yaz aylarında aşırı terleme sonucu sıvı ve mineral kayıpları artar bu nedenle bol su tüketerek sıvı kaybını, günde 1-2 adet sade maden suyu tüketerek de mineral kayıplarını yerine koymak gerekir. Kış aylarında günlük sıvı ihtiyacı kilogram başına 30 ml iken yaz aylarında 35 ml’ye çıkar. Yani 70 kg bir bireyin yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacı 2450 ml’dir. Bu ihtiyaç karşılanamadığında yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, odaklanamamak gibi problemler kendini gösterir.



Kola ve gazoz yerine ayran ve soğuk yeşil çay

Yaz aylarında soğuk içecekler tüketme isteği artar. Bu isteği karşılamak için şeker içeriği yüksek kola, gazoz gibi sağlıksız içecekler yerine ayran, soğuk yeşil çay gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. 1 su bardağı demlenmiş yeşil çay, limon dilimleri, 1 dilim ananas, 3-4 dal nane yaprağı ve 2 su bardağı suyu karıştırıp 1-2 saat dolapta bekleterek hazırlayabileceğiniz ananaslı soğuk yeşil çay hem yazın artan ödem probleminizi çözecek hem de içmeye doyamayacaksınız.



Dondurmasız yaz olmaz!

Yaz aylarının olmazsa olmazlarından biri dondurmadır. Rafine şeker içeren ve bol kalorili dondurmalar yerine kolaylıkla kendi sağlıklı dondurmanızı yapabilirsiniz. Ev yapımı çilekli-muzlu dondurma; 2 adet dondurulmuş muz ve 6 adet dondurulmuş çileği robottan geçirin ve üzerine 1 yemek kaşığı süt ekleyin tekrar robottan geçirin. Son olarak 30 dk buzlukta bekletin ve afiyetle tüketin.

Doğa en uygun besinleri sunuyor

Yaz aylarının gelmesiyle bol sulu çilek, kiraz, yeni dünya, karpuz, erik, vişne, kavun, karpuz, dut, böğürtlen, ahududu, şeftali, nektarin, incir gibi meyveler ve bezelye, kabak, patlıcan, bakla, domates, taze fasulye, semizotu, bamya gibi sebzeler raflarda yerini almaya başlar. Bu besinleri beslenmenize ekleyerek sıvı, vitamin, mineral ve lif ihtiyacınızın karşılanmasına destek sağlayabilirsiniz.



Zehirlenmelere dikkat!

Yaz aylarında artan hastalıklardan biri olan besin zehirlenmelerinden korunmak için potansiyel riskli et, tavuk, balık, yumurta gibi besinlerin tazeliğinden, iyi pişmiş olmasından, saklama ve hazırlama koşullarından emin olmalısınız. Bununla birlikte bu besinleri pişirirken kızartma gibi ağırlık hissinizi artıracak zararlı pişirme yöntemleri yerine ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz.

Karpuz ye, cildini koru

Likopen deyince ilk akla gelen domates olsa da karpuz domatesten daha fazla likopen içerir. Likopen UVA ve UVB ışınlarını emerek güneşin zararlı etkilerinden cildi korur.

Maden Suyunun Faydaları Nelerdir?