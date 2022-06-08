Altın çıldırdı! Uzman isimden olay iddia geldi

Altın fiyatları resmen çıldırdı. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı aşıp 1020 lirayı gördü. Yatırımcılar 'altın daha da artar mı?' diye merak ederken, Prof. Dr. Sefer Şener'den bomba açıklamalar geldi.

"ABD’de faiz artışı beklentileri bir taraftan da dolar emisyonunu artması altının yönünü yukarı çevirdi. Orta vadede altın yeniden 1900 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak 2 bin dolarlara yaklaşacaktır" diyen Şener, "Diğer taraftan ons bazında yükselen altın fiyatları iç piyasada kurun yükselişiyle beraber yeniden bin TL seviyelerini test etmiştir. Orta vadede hem kur artışı hem de ons bazında artış devam ettiği sürece altında bin 100 TL seviyelerini görmek sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.