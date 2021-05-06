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Ekonomi Altın bir anda fırladı! Uzman isimden tahmin geldi: Geçen sene yaptığı...
Ekonomi

Altın bir anda fırladı! Uzman isimden tahmin geldi: Geçen sene yaptığı...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı. Uzmanlar gidişatın ne yönde olacağına dair önemli ipuçları verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:06:00 -
Altın bir anda fırladı! Uzman isimden tahmin geldi: Geçen sene yaptığı...

Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından altında yükseliş başladı.

Gram altın şu sıralarda 484 liradan işlem görürken gidişat nasıl sürecek, merakla bekleniyor.

Stratejist Hatice Kolçak, Youtube hesabından altına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Altın yükselir. Altının önünü tutamazlar. FED 27-28 Mayıs’ta faiz artırırsa ons altın düşer. Altın geçen sene yaptığı zirveyi geçebilir. ABD’nin faiz arttırmak hiç işine gelmiyor. Yallen bunu test etti. Mayıs ayı önemli olacak. Haziran da bu anlamda önemli. Biz gram altın tarafındayız. Gram altın, ons altın tarafından değil de dolar tarafından destekleniyor. Ons artarsa çok hızlı, kur artarsa sınırlı artma olur. Altın açısından çok önemli bir aya girmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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