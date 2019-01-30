0553 313 94 23

'Altın Ayı' için 17 film yarışacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak 69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın ayı" için yarışan 17 film arasında Emin Alper'in "Kız kardeşler" ve Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" filmleri de yer alıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
'Altın Ayı' için 17 film yarışacak

Festival Direktörü Dieter Kosslick, Berlin'deki Basın ve Enformasyon Dairesinin salonunda düzenlediği basın toplantısında, 7-17 Şubat'ta yapılacak festivalin programı hakkında bilgi verdi.

Buna göre, festivalde bu yıl 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek.

Yarışma bölümünde yer alan 23 filmin 17'si "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Türk yönetmen Emin Alper'in "Kız kardeşler" filminin yanı sıra Türk asıllı yönetmen Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" (Der goldene Handschuh) filmi de büyük ödül "Altın Ayı"nın adayları arasında gösterildi.

"Kız Kardeşler" ve "Altın Eldiven" filmlerinin dünya prömiyerleri Berlinale kapsamında yapılacak.

Açılışı Danimarka filmi yapacak

Berlinale'nin açılışını 7 Şubat'ta Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in "The Kindness of Strangers" adlı film yapacak.

Jüri başkanı Juliette Binoche

"Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" alacak filmleri belirleyecek uluslararası jürinin başkanı ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche olacak.

Jüride ayrıca ABD'li film eleştirmeni Justin Chang, Alman oyuncu Sandra Hüller, Şilili yönetmen Sebastian Lelio, New York Modern Art Müzesi'nde yönetici olarak çalışan Rajendra Roy ve İngiliz oyuncu Trudie Styler bulunuyor.

Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi forum bölümünde

"Forum" bölümünde Türk yönetmen Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi de gösterilecek. "Perspektive Deutsches Kino" bölümünde ise Mehmet Akif Büyükatalay'ın "Oray" filmi yer alıyor. Söz konusu 2 filmin ilk gösterimleri de festivalde yapılacak.

Christian Bale, Bill Nighy ve Tilda Swinton gibi çok sayıda ünlü ismin katılacağı festivalde ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.  

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
  1. Kız Kardeşler
  2. 69. Berlinale
  3. Almanya
  4. Dieter Kosslick
  5. Emin Alper
  6. Uluslararası Berlin Film Festivali
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İranlılardan büyük ilgi
    1. İranlılardan büyük ilgi
    2. OsmangaziKöprüsü’nde hisse satışı..
    3. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    4. TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
    5. FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası
    6. Afrika’ya özel önem
    7. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    8. Uyuşturucu baronu böyle adliyeye..
    9. İşdünyası, fırsat dolu fikirlere..
    10. Konyaspor'dan büyük hedefler için..
    11. Schneider Electric, dünyanın en..
    12. Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın..
    13. Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte..
    14. Fiorentina-Roma İtalya Kupası maçı ne..
    15. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya..
    16. İhracata 30 anlaşmalı doping
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Avrupa borsaları
    19. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    20. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!