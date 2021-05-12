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Ekonomi Altın arar gibi arıyorlar! Geçim kaynakları oldu
Ekonomi

Altın arar gibi arıyorlar! Geçim kaynakları oldu

Yağmurların ardından ortaya çıkan domalan mantarı, vatandaşlarca demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi aranıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:28:00 -
Altın arar gibi arıyorlar! Geçim kaynakları oldu

Afyonkarahisar-Emirdağ'da, bahar yağmurlarının ardından çıkan, bazı yörelerde keme olarak da adlandırılan ve yüksek fiyatlardan alıcı bulan domalan mantarı, yöre halkının geçim kaynaklarından biri oldu.

İlçede farklı mevkilerdeki arazilere çıkan domalan mantarları, yöre halkı tarafından demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi aranıyor.

Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarı, kilogram fiyatının etten daha yüksek olmasıyla da dikkati çekiyor.

Afyonkarahisar'da belirli bir süre suda ıslatıldıktan sonra kabukları ince bir şekilde soyulup dilimlenen, sade veya mevsim sebzeleriyle pişirilerek tüketilen domalanlar, bazı yörelerde ise kebap yapımında kullanılıyor.

Yöre halkından, domalan toplayıcısı Özay Öz, bu mantarın Emirdağ'da geniş bir coğrafyada, bahar aylarında kendiliğinden yetiştiğini belirtti.

Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlardan sonra arazide domalan mantarı aradıklarını dile getiren Öz, "Görüntüsü aynı patatese benziyor. İnsan sağlığına da çok faydalı ve protein oranı yüksek bir besin. Hatta kolesterole de iyi geldiği söyleniyor. Bunu arazide her insan bulamaz. Domalan, toprakta hafif kabarır ve görünen bir otu vardır. Bunları bilen, arazide mantarı bulabilir" ifadelerini kullandı.

Domalan için ilçelerine gelen bir toptancı olduğunu aktaran Öz, "Toptancı, yöre halkının topladığı domalan mantarlarının kilosunu 80-100 lira arasında satın alıyor. Etten de pahalı aslında. Kendisinin de 200 ila 300 liradan sattığını duyduk. Bazı arkadaşlardan, Avrupa ve Arap ülkelerine de gönderenler oluyor." dedi.

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